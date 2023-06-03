باكستان تسلم الهند 200 صياد محتجزين لديها

امريتسار(الهند)- (د ب أ)

قال مسؤول هندي اليوم السبت، أن باكستان أفرجت عن 200 صياد هندي وتم تسليمهم لسلطات قوة أمن الحدود عند نقطة التفتيش المشتركة عند حدود اتاري – واجاه بمدينة امريتسار بولاية البنجاب شمال غربي الهند.

وقال المسؤول، إن الصيادين كانوا محتجزين لدى السلطات الباكستانية بزعم تسلل قواربهم إلى المياه الإقليمية الباكستانية في بحر العرب ، بحسب قناة "إن دي تي في "الإخبارية الهندية.

ووفقا لمسؤولين ،يتم على نحو متكرر القبض على الصيادين و احتجاز قواربهم من جانب الهند وباكستان، لأن الحدود البحرية في بحر العرب غير محددة بشكل جيد ويفتقر الكثير من قوارب الصيد للوسائل التكنولوجية لتحديد مواقعها بشكل دقيق.