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BBC

باكستان تسلم الهند 200 صياد محتجزين لديها

01:25 م السبت 03 يونيو 2023
باكستان تسلم الهند 200 صياد محتجزين لديها

باكستان والهند

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امريتسار(الهند)- (د ب أ)
قال مسؤول هندي اليوم السبت، أن باكستان أفرجت عن 200 صياد هندي وتم تسليمهم لسلطات قوة أمن الحدود عند نقطة التفتيش المشتركة عند حدود اتاري – واجاه بمدينة امريتسار بولاية البنجاب شمال غربي الهند.
وقال المسؤول، إن الصيادين كانوا محتجزين لدى السلطات الباكستانية بزعم تسلل قواربهم إلى المياه الإقليمية الباكستانية في بحر العرب ، بحسب قناة "إن دي تي في "الإخبارية الهندية.
ووفقا لمسؤولين ،يتم على نحو متكرر القبض على الصيادين و احتجاز قواربهم من جانب الهند وباكستان، لأن الحدود البحرية في بحر العرب غير محددة بشكل جيد ويفتقر الكثير من قوارب الصيد للوسائل التكنولوجية لتحديد مواقعها بشكل دقيق.

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