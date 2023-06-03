إعلان

BBC

سامح شكري يتوجه إلى تركيا للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

12:22 م السبت 03 يونيو 2023
سامح شكري يتوجه إلى تركيا للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

وزير الخارجية سامح شكري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه اليوم السبت ٣ يونيو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركي.

سوق مصراوى

تنصيب اردوغان سامح شكري الخارجية المصرية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market