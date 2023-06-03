سامح شكري يتوجه إلى تركيا للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان



وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه اليوم السبت ٣ يونيو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركي.