الحكم على شاب مسيحي بالإعدام بعد اتهامه بالتجديف في باكستان



إسلام آباد- (د ب أ)

حكمت محكمة محلية في مدينة "بهاوالبور" الباكستانية بالإعدام على شاب مسيحي/22 عاما/، في اتهامات بالتجديف، طبقا لما أكدته أسرته ومحاميه.

وكان نعمان مسيح، قد اتهم بالتجديف، بسبب ما يزعم من وضعه صور تجديفية على هاتفه المحمول وتم تسجيل تقرير المعلومات الأول ضده، بموجب المادة رقم 295-سي، التي تتضمن حكما إلزاميا بالإعدام، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وبينما أعرب الناشط في حقوق الأقليات، جوزيف جانسن عن قلقه من هذا التطور، قال إنه من المزعج والمؤلم أن يتم الحكم بالإعدام على شاب مسيحي.

وأضاف أنه لم يتم ضمان إجراء تحقيق عادل في قضيته، مما أدى إلى الحكم عليه بالإعدام.

وأكد أنه غالبا ما يتم توجيه اتهامات كاذبة بالتجديف ضد أقليات دينية،لتسوية عمليات الثأر الشخصية أو النزاعات بشأن الممتلكات أو التحيز الديني أو المنافسات التجارية، كما تبين في مختلف القضايا، بما في ذلك قضية مسرات بيبي.

وحث نشطاء حقوق الأقليات الحكومة على تعديل آلية للحد من سوء استخدام قوانين التجديف.