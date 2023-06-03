بتكليف من السيسي.. شكري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى

القاهرة- أ ش أ:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد: إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه اليوم السبت إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل؛ بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركي.