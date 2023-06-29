الكرملين يلتزم الصمت بشأن مكان الجنرال الروسي سوروفيكين
موسكو - (د ب أ)
التزم الكرملين الصمت اليوم الخميس بشأن مكان الجنرال الروسي سيرجي سوروفيكين القائد السابق للقوات الروسية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس قوله إن مكان سوروفيكين أمر خاص بوزارة الدفاع، عقب تقارير عن اعتقال الجنرال.
ورفض بيسكوف تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن علم سوروفيكين بخطط قائد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة للتمرد على القيادة العسكرية الروسية مسبقا واعتبره مجرد "تكهنات".
ولدى سؤاله عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زال يثق في سوروفيكين، قال بيسكوف اليوم أن بوتين باعتباره القائد الأعلى يعمل مع وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف.
ونقلت عدة وسائل إعلام روسية عن مصادر أمس الأربعاء أنه تم اعتقال سوروفيكين. ولم يتم تأكيد هذا.
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