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BBC

سول تطلب من واشنطن تخفيف قواعد قانون الحد من التضخم على إمدادات المعادن

07:24 م الخميس 29 يونيو 2023

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ):

طلبت كوريا الجنوبية من نائبة الممثل التجاري الأمريكي، سارة بيانكي، بتخفيف معيار قانون الحد من التضخم فيما يتعلق بالحصول على معادن مهمة، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة التجارة في سول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان الوزارة، اليوم الخميس أن كوريا طلبت من الولايات المتحدة النظر في توسيع نطاق إمدادات المعادن المهمة ليشمل دولا أخرى غير الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة معها.

أبلغت بيانكي، التي تزور كوريا الجنوبية حاليا، نائب الوزير المسؤول عن السياسات الصناعية بوزارة التجارة، جو يونج جون، أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع كوريا الجنوبية طوال تطبيق قانون الحد من التضخم.

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