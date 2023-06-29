بوتين يدين حرق نسخة من القرآن في السويد ويظهر حاملا المصحف (فيديو)

وكالات:

دان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أمس، حرق نسخة من المصحف أمام مسجد في استكولهم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال الرئيس الروسي خلال زيارته مسجد "الجمعة" في مدينة دربند: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين أخوتنا"، وهذا هو الحال لدينا.

وأظهرت لقطات الرئيس الروسي وهو يحتضن المصحف الشريف بعدما أهداه له إمام المسجد.

وأكد بوتين أن عدم احترام القرآن في روسيا جريمة خلافا لبعض الدول الأخرى.

وكانت دول عربية، الأربعاء، حرق نسخة من القرآن عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.

وكانت السلطات السويدية أصدرت إذنا بإقامة احتجاج تُحرق فيه نسخ من القرآن، وقد يُؤثر هذا القرار على فرص السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهي الخطوة التي ترفضها تركيا، العضو في الحلف، لأسباب عدة منها أن الحكومة السويدية "متواطئة" مع احتجاجات لليمين المتطرف أُحرقت خلالها نسخ من القرآن قرب سفارة تركيا في ستوكهولم.