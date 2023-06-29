إعلان

BBC

بعد حرق نسخة من القرآن.. عراقيون يقتحمون سفارة السويد في بغداد

05:41 م الخميس 29 يونيو 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
اقتحم متظاهرون، سفارة دولة السويد في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
أدانت دول عربية، الأربعاء، حرق نسخة من القرآن عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.
وكانت السلطات السويدية أصدرت إذنا بإقامة احتجاج تُحرق فيه نسخ من القرآن، وقد يُؤثر هذا القرار على فرص السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهي الخطوة التي ترفضها تركيا، العضو في الحلف، لأسباب عدة منها أن الحكومة السويدية "متواطئة" مع احتجاجات لليمين المتطرف أُحرقت خلالها نسخ من القرآن قرب سفارة تركيا في ستوكهولم.

سوق مصراوى

حرق كتب مقدسة سفارة السويد بغداد العراق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

بوتين يدين حرق نسخة من القرآن في السويد ويظهر حاملا المصحف (فيديو)
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بداية من 1 يوليو.. ننشر تفاصيل التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد