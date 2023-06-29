ممثل بريطاني يعلن ابتعاده عن "السوشيال ميديا": "تذكروا أن تتركوا هواتفكم لبعض الوقت"

كتب- مروان الطيب:

أعلن الممثل الأمريكي، تارون إيجرتون عن قرار ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال بوست نشره على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكشف "إيجرتون" عن قرار ابتعاده عن السوشيال ميديا قائلاً: "سوف أقوم بأخذ استراحة من السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة، لست متأكداً لماذا قمت بإعلان الأمر بهذا الشكل ولكني أعتقد انه من الصعب أن تأخذ استراحة من دائرة ترعرعت بها لتجد نفسك مدمناً لكل ما فيها ولهذا أقوم بإلزام نفسي بالابتعاد".

واستكمل: "وجدت نفسي أضيع الكثير من الوقت على هذه المواقع وهو ما أفقدني الإحساس بالأماكن والأشخاص وحتى قرائتي للكتب ومتابعة الأفلام لقد أحسست مؤخراً بأنني أفقد الكثير ولذلك جاء قراري بالابتعاد قليلاً وأريد أن أشكر الجميع على كل رسائلهم اللطيفة لي وممتن لكم للغاية ولكني لا أريد أن أقرأ المزيد من التعليقات على الأقل خلال الفترة المقبلة".

وعلق "إيجرتون" على البوست ذاته قائلاً: "أتمنى أن تريحوا أعينكم وإذا كنت مثلي تذكروا أن تتركوا هواتفكم لبعض الوقت في الغرفة المجاورة لكم"، ولاقى خبر "إيجرتون" دعم العديد من متابعيه قائلين "معك حق بكل تأكيد، هذا المنشور أصاب الأمر، سوف نفتقدك، هذا صحيح وضع التليفون بعيداً يجعلك تستمتع بالحياة أكثر".

وتارون إيجرتون هو ممثل بريطاني رشح لـ 3 جوائز بافتا البريطانية كان بدايتها بترشحه لجائزة "أفضل نجم صاعد" عام 2016، ورشح لجائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" عن فيلم السيرة الذاتية "Rocketman" عام 2020، ومؤخراً رشح لجائزة "أفضل ممثل" عن دوره بمسلسل الدراما "Black Bird" عام 2023.

يذكر أن آخر مشاركات "تارون إيجرتون" كان ببطولة فيلم الدراما "Tetris" وعرض نهاية شهر مارس الماضي، كما يشارك ببطولة فيلم الأكشن والإثارة "Carry On" والمقرر عرضه تجارياً خلال العام الجاري.