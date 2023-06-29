خبراء يوصون الحكومة الألمانية بتعيين مفوض حكومي لمكافحة الإسلاموفوبيا

برلين - (د ب أ)

أوصى خبراء مستقلين الحكومة الاتحادية الألمانية تعيين مفوض حكومي لمكافحة العداء للمسلمين (الإسلاموفوبيا)، على أنه يكون بجانبه مجموعة من الخبراء لمساعدته.

وكان ذلك أحد مقترحات مجموعة خبراء مستقلين لأجل مكافحة العداء للمسلمين في تقريرها الختامي الذي تم عرضه اليوم الخميس بالعاصمة برلين تحت عنوان "العداء للمسلمين- توازن ألماني".

جدير بالذكر أن المجموعة تتكون من تسعة خبراء ينحدرون من أوساط علمية مختلفة، وكان قد تم تعيينها في أيلول/سبتمبر عام 2020 من جانب وزير الداخلية الاتحادي آنذاك هورست زيهوفر.

وقدمت المجموعة تعريفا للعداء للمسلمين بأنه إسناد سمات عامة، غير قابلة للتغيير إلى حد كبير، ورجعية وخطيرة، إلى مسلمين ومسلمات وأشخاص يتم النظر إليهم على أنهم مسلمون، وبهذه الطريقة تتكون بوعي أو بغير وعي "غربة" أو عداء ضدهم.

وأضافت مجموعة الخبراء في تقريرها أن المتضررين لا يعايشون ذلك في أحداث فردية، ولكن في تجارب متكررة ومرهقة للغاية أحيانا، ويعانون من إقصاء وتمييز يصل إلى حد العنف. وكتب الخبراء في تقريرهم أيضا أن الظاهرة منتشرة على نطاق واسع.

وأوصى الخبراء الحكومة الاتحادية بإتباع استراتيجية لدعم مشاركة أشخاص "ذوي هوية مسلمة" في جميع المؤسسات الحكومية، من خلال تدشين حملات هادفة مثلا. وأوصوا أيضا بتوفير تدريبات مهنية للعاملات والعاملين بمؤسسات حكومية مثل المعلمون أو المربيون أو أفراد الشرطة، وشددوا على ضرورة أن يصير التعاطي مع العداء ضد المسلمين في المدارس أمرا إلزاميا، مع ضرورة تحفيز ودعم الدراسات المنتقدة للعنصرية.