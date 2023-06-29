نحو 700 مهاجر يصلون إلى إيطاليا على متن قوارب خلال الليل

روما - (د ب أ)

أعلنت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الخميس، أن نحو 700 مهاجر وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الواقعة على البحر المتوسط على متن قوارب خلال الليل.

وبحسب التقرير، تم تسجيل ما مجموعه 14 عملية إنزال.

ووصلت القوارب إلى الميناء دون مساعدة أو أن الأشخاص تم إنقاذهم في البحر قبالة ساحل الجزيرة.

ووصل أكثر من 1200 شخص أمس الأربعاء، مما يجعل ما مجموعه نحو 2000 مهاجر وصلوا إلى لامبيدوزا منذ أمس الأربعاء.

وغادرت عشرة قوارب من أصل 14 قاربا من مدينة صفاقس الساحلية التونسية، بحسب ما أوردته وكالة أنسا.

وانطلق قارب آخر من قرقنة في تونس أيضا بينما انطلق ثلاثة قوارب أخرى من ليبيا.

وتم نقل المهاجرين في بادئ الأمر إلى مخيم استقبال في الجزيرة الإيطالية. وذكرت "أنسا" أن مخيم المهاجرين، الذي يتسع لنحو 400 شخص، أصبح الآن مكتظا.

وتقع لامبيدوزا بين صقلية وشمال أفريقيا، على بعد نحو 190 كيلومترا من صفاقس.

ويحاول الكثير من الأشخاص الوصول إلى لامبيدوزا أو مالطا أو صقلية أو البر الرئيسي الإيطالي عن طريق القوارب من تونس وليبيا عبر البحر المتوسط.

وأحصت وزارة الداخلية الإيطالية أكثر من 61200 شخص وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب خلال العام الجاري، ارتفاعا من نحو 27300 شخص خلال نفس الفترة من عام 2022.

وتسفر أحيانا محاولات الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط عن حوادث قوارب مأساوية.

وقبل نحو أسبوعين، غرق مئات المهاجرين الذين كانوا يحاولون العبور من ليبيا إلى إيطاليا قبالة سواحل اليونان.