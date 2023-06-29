زعيم التيار الصدري العراقي يدعو إلى حرق علم "المجتمع الميمي" ردا على حرق القرآن في السويد

بغداد - (د ب أ)

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى تنظيم تظاهرة غاضبة أمام السفارة السويدية في بغداد بعد حرق القرآن الكريم.

وقال الصدر ، في "تغريدة" أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم ، "إذا كانت (حرية التعبير) مكفولة ومقرة عراقياً وعالمياً، فعلى المؤمنين .. التعبير عن رأيهم بخصوص حرق الكتب السماوية ولا سيما القرآن الكريم أمام المساجد أو السفارات وفي أعياد المسلمين، وذلك من خلال تظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق".

ودعا المتظاهرين إلى المطالبة بـ "طرد السفير السويدي الذي يمثل دولته المعادية للإسلام والمقدسات والداعمة للفاحشة، وقطع العلاقات معها"، و"سحب الجنسية العراقية من المجرم العراقي الزنيم الذي أحرق كتاب الله تبجحاً وعلنا".

وطالب القضاء بـ "العمل على إرجاعه للعراق أو الحكم عليه غيابياً بحكم يليق مع الجرم دفاعاً عن الإسلام والمذهب" ، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بـ "حماية متعلقي المجرم الزنيم في العراق حفاظاً على حياتهم".

وتابع :"لو كنت مجتهداً لأفتيت بإرتداده إن كان مسلماً، وبعدائه للإسلام إن لم يك مسلماً".

وأضاف "إن حرق علم المجتمع الميمي هو أكثر ما يغيظهم ألا فخذوه وأحرقوه من كل حدب وصوب وليستمر ذلك بكثافة إلى الثامن من محرم الحرام" ، مشددا على ضرورة "عدم التقصير في ذلك "، قائلا "إن عادوا عدنا بأعظم من ذلك".