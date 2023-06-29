قوات إسرائيلية تحاصر منزلا فلسطينيا جنوب نابلس

رام الله - (د ب أ)

حاصرت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، منزلا فلسطينيا في قرية عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "قوات الاحتلال اقتحمت عوريف وحاصرت منزلا في منطقة السهل، يعود للمواطن عبد الله صبّاح، وألقت قنابل الصوت في محيط المنزل".

وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية طالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه، عقب إغلاق المنطقة".