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قوات إسرائيلية تحاصر منزلا فلسطينيا جنوب نابلس

01:40 م الخميس 29 يونيو 2023

قوات الاحتلال

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رام الله - (د ب أ)

حاصرت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، منزلا فلسطينيا في قرية عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "قوات الاحتلال اقتحمت عوريف وحاصرت منزلا في منطقة السهل، يعود للمواطن عبد الله صبّاح، وألقت قنابل الصوت في محيط المنزل".

وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية طالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه، عقب إغلاق المنطقة".

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قوات الاحتلال الاسرائيلي محاصرة منزل قرية عوريف

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