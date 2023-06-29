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الصليب الأحمر: أطراف النزاع السوداني توافق على الإفراج عن سجناء

12:17 م الخميس 29 يونيو 2023

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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جنيف - (د ب أ)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، إن الأطراف المتناحرة في السودان وافقت على الإفراج عن أكثر من مئة سجين حرب عقب وساطة من جانب الصليب الأحمر.

وأضافت اللجنة أن 125 جنديا محتجزا لدى قوات الدعم السريع تمكنوا من العودة إلى أسرهم قبل عيد الأضحى.

وقالت المنظمة إنه من بين المفرج عنهم 44 جريحا. ونقلت المجموعة من الخرطوم إلى ود مدني.

وكان قد تم الإفراج عن 14 مصابا يوم الإثنين بوساطة من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ولاية دارفور بغرب البلاد.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر تويتر "من خلال حوارنا مع كل أطراف النزاع، دورنا هو ضمان احترام المبادئ الإنسانية وأن يُعامل المحتجزون بإنسانية خلال عملية الإفراج والنقل".

وتحتفظ المنظمة بالحيادية في النزاعات المسلحة بهدف حماية الضحايا.

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