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العراق: إحراق المصحف إهانة بالغة للمقدسات الدينية

11:16 ص الخميس 29 يونيو 2023

وزارة الخارجية العراقية

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بغداد - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، اليوم الخميس، سماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف يمثّل إهانة بالغة للمقدسات الدينية.

وقالت وزارة الخارجيَّة العراقية ، في بيان صحفي اليوم ، إنَّ "هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازًا خطيرًا لهم" .

ودعت المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لـ "وقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرُّف ومحاسبة مرتكبيها".

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