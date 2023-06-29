العراق: إحراق المصحف إهانة بالغة للمقدسات الدينية
بغداد - (د ب أ)
أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، اليوم الخميس، سماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف يمثّل إهانة بالغة للمقدسات الدينية.
وقالت وزارة الخارجيَّة العراقية ، في بيان صحفي اليوم ، إنَّ "هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازًا خطيرًا لهم" .
ودعت المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لـ "وقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرُّف ومحاسبة مرتكبيها".
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