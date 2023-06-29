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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مطعم بشرق أوكرانيا إلى 12 قتيلا

10:49 ص الخميس 29 يونيو 2023

هجمات روسية على أوكرانيا

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موسكو - (د ب ا)

أفادت السلطات الأوكرانية أن حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على مطعم مزدحم بمدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا منذ يومين ارتفعت إلى 12 قتيلا.

وذكرت وكالة الدفاع المدني إن رجال الطوارئ انتشلوا جثة أخرى من تحت أنقاض المبنى الذي تدمر بالكامل صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن أعمال الإغاثة اكتملت الآن. كما نشرت مقطع فيديو يظهر عملية الإغاثة بالإضافة إلى صور بطائرات الدرون توضح حجم الدمار.

وكانت السلطات قد ذكرت أمس الأربعاء أن عدد القتلى بلغ 11 قتيلا، بينهم ثلاثة أطفال. وقد أصيب 60 شخصا في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس الأول الثلاثاء مطعما مزدحما ومواقع أخرى.

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