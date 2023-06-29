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BBC

إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية بجدة ومقتل أحد حراسها

12:07 ص الخميس 29 يونيو 2023

شرطة جدة - أرشيفية

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وكالات

قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه مساء اليوم الأربعاء، تم توقيف أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة.

وتابع المتحدث باسم شرطة جدة، أنّ الشخص ترجل من السيارة حاملاً سلاحاً نارياً في يده، ما جعل الجهات الأمنية المختصة تبادر بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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