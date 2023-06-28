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BBC

24 ألف جندي أوكراني تلقوا تدريبا عسكريا في دول الاتحاد الأوروبي

10:47 م الأربعاء 28 يونيو 2023

24 ألف جندي أوكراني تلقوا تدريبا عسكريا في دول الا

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كييف- (د ب أ)

تلقى 24 ألفا جندي أوكراني تدريبا عسكريا في دول الاتحاد الأوروبي، وفق لمعلومات وردت من كييف اليوم الأربعاء.

وقال الليفتنانت جنرال سيرهي نايف، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع "تم تدريب 24 ألف جندي أوكراني بالفعل في الاتحاد الأوروبي".

وفي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من 16 شهرا، بدأت العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدريب الجنود الأوكرانيين في محاولة لمساعدتهم في صد الهجوم الروسي.

كما تم إرسال آلاف الأوكرانيين، للحصول على تدريب عسكري خارج الاتحاد الأوروبي، في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج.

ويتم تدريب الجنود الأوكرانيين على أنظمة الأسلحة الغربية والأساليب العسكرية الحديثة لتمكينهم من استخدام شحنات الأسلحة الغربية ولإعدادهم بشكل أفضل للانتصار في الحرب ضد روسيا.

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