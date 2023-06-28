أمريكا تعلن مواصلة بذل الجهود لوقف الصراع في السودان
وكالات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن واشنطن مستمرة في العمل من أجل وقف الصراع المدمر في السودان.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا حل عسكري للأزمة في السودان لكن استئناف الحوار مشروط بالتزام الطرفين.
وأضافت الخارجية، الوضع في السودان مقلق بسبب الانتهاكات المتكررة لإعلانات وقف النار.
من جانبها قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن عدد الهاربين من الصراع في السودان وصل إلى مليون شخص.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان رافينا شامداساني، ضرورة توفير ممر آمن للفارين من القتال في منطقة "الجنينة" بولاية غرب دارفور بالسودان.. مطالبة ميليشيا الدعم السريع بالتوقف عن استهداف هؤلاء الفارين من الصراع.
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