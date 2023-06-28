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الكرملين: المستشارون العسكريون الروس سيبقون في جمهورية أفريقيا الوسطى

08:39 م الأربعاء 28 يونيو 2023

ديمتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ)

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن روسيا تعتزم الاستمرار في تعاونها العسكري مع جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت أمس الثلاثاء، إنها فرضت عقوبات على العديد من المنظمات في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب علاقتها بمجموعة فاجنر الروسية الخاصة.

وردا على الإعلان الأمريكي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الدولة الروسية ليس لديها علاقة بالعمل التجاري لجيش فاجنر في أفريقيا الوسطى، حسبما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

وقال بيسكوف إن، روسيا تتعاون مع جمهورية أفريقيا الوسطى في شؤون الدولة.

وأضاف أن مجموعة فاجنر، على الجانب الآخر، قامت بإدارة "عمل تجاري مستقل" هناك، ولا علاقة للدولة الروسية به.

يذكر أن مجموعة فاجنر التي تعرف بوحشيتها تم نشرها في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وأفريقيا.

وقد وجهت إليها اتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

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