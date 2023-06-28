تقرير: قائد مجموعة فاجنر أسرع بتنفيذ خطته بعدما تم اكتشافها

واشنطن- (د ب أ)

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إنه تم تقديم موعد التمرد الفاشل الذي قام به قائد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يفيجيني بريجوجين، للإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية بعدما اكتشفت الاستخبارات الداخلية المؤامرة.

واستهدفت المؤامرة التي نفذها بريجوجين، اعتقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وقائد القوات المسلحة فاليري جيراسيموف، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين لم تحدد هويتهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الصحيفة قولها إن أجهزة الاستخبارات الاتحادية الروسية علمت بشأن المؤامرة قبل موعد تنفيذها بيومين، وهو ربما ما يفسر قرار بريجوجين بالتقدم صوب موسكو.

وأشارت، إلى أن الخطة كانت تعتمد على الافتراض بأن بعض فصائل الجيش الروسي ستنضم إلى التمرد.

وبعدما اقتربت قوات فاجنر إلى مسافة 200 كيلومتر (124 ميلا) من موسكو يوم السبت الماضي، أوقف بريجوجين التمرد، بعدما توسط رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في اتفاق يضمن انتقال بريجوجين إلى بلاده مقابل إسقاط روسيا أي اتهامات ضد مجموعة فاجنر.