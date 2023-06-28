موسكو ترفض محاولة واشنطن تسليمها قائد فاجنر

موسكو- (د ب أ)

رفضت روسيا اليوم الأربعاء، محاولة الولايات المتحدة تسليمها رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا تسلم أياً من مواطنيها لدولة أخرى، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقالت زاخاروفا ردا على أنباء حول نية أمريكا طلب تسليمها يفجيني بريجوجين: "بما يخص الجانب القانوني المتعلق بالتسليم، أستطيع القول إن أي مواطن روسي غير قابل للتسليم لدولة أخرى، وله الحق في أن يعول على المساعدة من روسيا لحمايته من المحاولات غير القانونية لتحميله مسؤولية جنائية في الخارج".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ستسعى لتسليم بريجوجين إذا انتهى به الأمر في بلد يوجد لديها معه اتفاق لتسليم المجرمين، لكن بيلاروسيا لا ينطبق عليها ذلك".

وتوقف تمرد بريجوجين بفضل وساطة الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ونتيجة للمفاوضات وافق بريجوجين على المغادرة إلى بيلاروسيا.