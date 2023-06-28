البرهان: سنقبل بأي مبادرة تركية لإحلال السلام في السودان

الخرطوم- (د ب أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبول أي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا اليوم الأربعاء، أن البرهان تلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان شكره فيه على خطابه بمناسبة تنصيبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأكد أردوغان، خلال الاتصال جاهزية الحكومة التركية علي مواصلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

ونوه الرئيس التركية إلى استمرار المستشفى التركي بنيالا في، تقديم الخدمات الطبية خلال هذه المحنة التي يمر بها الشعب السوداني.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لاهتمام الرئيس التركي بالأوضاع في السودان لا سيما بعد اندلاع التمرد، مشيداً بالوقفة المشرفة للحكومة التركية والشعب التركي في تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد البرهان، قبول السودان لأي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان.

وأبلغ البرهان، الرئيس التركي على الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع وعدم التزامها بالهدن وقيامها باحتلال منازل المواطنين ونهبها.