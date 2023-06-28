وزير الخارجية الأمريكي: يمكن للصين أن تؤدي دورا إيجابيا في أوكرانيا
وكالات
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الصين قد تؤدي في مرحلة محددة دوراً "إيجابياً ومثمرا" في تسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية: "اتفقنا على أن هذه المحادثات يجب أن تستمر، قد يأتي وقت تفتح فيه نافذة للدبلوماسية الحقيقية والمفاوضات".
وتابع: "حيث يمكن للصين، أن تؤدي دورًا إيجابيًا ومثمراً، ولكن يبدو لي، للأسف، أن ذلك سيكون في المستقبل البعيد".
وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، فقد نوقش الصراع في أوكرانيا خلال زيارته للصين.
وأضاف بلينكن: "الصين تبحث الآن عن سبل لدعم روسيا مع الحفاظ على مظهر الحياد ومحاولة تقديم نفسها كصانع سلام".
وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، هي الأولى لمسؤول أمريكي بارز إلى الصين، منذ ما يقرب 5 سنوات.
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