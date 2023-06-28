بايدن: بوتين أصبح منبوذا في جميع أنحاء العالم
وكالات
في تصريحات مخالفة لموقف وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يمكن الجزم بشأن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التمرد المسلح الذي شهدته روسيا نهاية الأسبوع الماضي.
وقال بايدن في تصريحات، اليوم الأربعاء: "من الصعب القول إن بوتين أصبح أضعف بسبب الأحداث الأخيرة"، في إشارة إلى تمرد قائد فاجنر، يفغيني بريغوجين.
كما رأى أن الرئيس أصبح منبوذا في جميع أنحاء العالم، لكنه اعتبر أنه ما زال من الصعب تحديد ما إذا كانت الأحداث الأخيرة قد أضعفته، حسبما نقلت رويترز.
وكان بلينكن اعتبر بوقت سابق اليوم، خلال مقابلة مع شبكة MSNBC أن نظام بوتين يواجه تصدعا كبيرا ما يظهر فشله الاستراتيجي.
كما رأى ما حدث خلال الحرب في أوكرانيا فشلا استراتيجيا لبوتين، لدرجة وجود تصدعات بدأت تظهر داخليًا في روسيا.
كذلك قال إنه كلما أدرك بوتين مبكرًا أنه لن يصمد أمام دول العالم الداعمة لكييف، انتهت هذه الحرب مبكرًا.
يشار إلى أن تمرد قائد فاجنر القصير الذي صدم العالم ليل 24 يونيو الحالي، شكل تحديا قويا وغير مسبوق لسلطة بوتين، رغم أنه لم يدم أكثر من 36 ساعة.
فقد دفع الرئيس الروسي إلى الخروج في خطابات وتصريحات أكثر من مرة، كانت أولها حادة وصارمة، إلا أن لهجته لانت بعد ذلك، وفتح المجال أمام مقاتلي المجموعة بالخروج إلى بيلاروسيا، أو توقيع عقود مع وزارة الدفاع والعمل تحت إمرة الجيش الروسي.
كما أسقط جهاز الأمن الفيدرالي الملاحقات الجنائية بحق هؤلاء المتمردين، بعد أن وصفهم بالخونة.
سوق مصراوى
-
لماذا يحتاج كل بيت الإير فراير؟ مميزاتها وأفضل أنواعها بخصومات تصلتفاصيل
-
لتجربة تنظيف منزلية سهلة وممتعة.. أفضل الأدوات بأسعار تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
-
آخر إصدارات الساعات النسائية لموضة صيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الموضة من النظارة الشمسية للنساء لصيف 2023 تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الميكرويف 2023 بأسعار تبدأ من 2999 جنيهاتفاصيل
-
زجاجات مياه للثلاجة لصيف 2023 آمنة غذائياً تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: