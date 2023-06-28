الشرطة البريطانية تعتقل نشطاء بيئيين اقتحموا ملعبا أثناء مباراة كريكت

(وكالات):

أوقفت الشرطة في لندن ثلاثةً أشخاص بعد اقتحامهم ملعب "لوردز" لبطولات الكريكيت أثناء مباراة بين منتخبي إنجلترا وأستراليا بهدف إلقاء الضوء على قضايا البيئة.

وتفيد التقارير أن الموقوفين من نشطاء البيئة التابعين لحملة "أوقفوا النفط فحسب" وكانوا يرتدون القمصان الخاصة بالمجموعة وأن من بينهم امرأة في الـ 69 من العمر التي قيل إنها تدعى جوديت ونقل عنها أن تصرفها هو للفت الانتباه لظواهر التغير المناخي ودفاعا عن مصلحة الأجيال القادمة التي ترى أنها ستضرر بشدة.

وقد نجح اثنان منهم في الاندفاع إلى أرض الملعب ركضا ناشرين سحبًا من دخان مسحوق برتقالي بينما تم إحباط محاولة اقتحام ثالثهم للموقع.

واستطاع جوني بيرستو، حارس الويكيت الخاص بفريق إنجلترا في البداية الإمساك بأحدهم بمفرده وحمله وإبعاده خارج حدود الملعب.

وأدان المسؤولون عن ملعب لوردز الزيارة المباغتة التي أربكت الأجواء.