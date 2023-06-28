فولودين يوجه بصياغة بيان يدين ترخيص السويد لمتظاهرين بحرق المصحف
موسكو - (د ب ا):
وجه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصياغة بيان يدين ممارسات السلطات السويدية، التي رخصت احتجاجا يتخلله حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسيةعن فولودين قوله اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة لمجلس الدما: "نقترح على لجنة مجلس "الدوما" المختصة صياغة مشروع بيان نعرب من خلاله، وأعتقد أنكم ستتفقون معي في ذلك، عن إدانتنا لسلطات ستوكهولم والسويد، التي أعطت الإذن لحرق المصحف بالقرب من المسجد".
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم تظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب سبوتنيك
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