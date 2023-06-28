في ذكرى إعدامه.. رغد صدام حسين تنشر فيديو من محاكمة والدها وتوجه رسالة
(وكالات):
نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تغريدة هنأت فيها المسلمين بعيد الأضحى المبارك، كما وجهت رسالة لوالدها.
وقالت رغد: "اضحى مبارك وكل عام وأهلنا في العراق وأخوتنا في الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير.
أبي سيادة الرئيس الشهيد صدام حسين، لن ينسى محبيك في كل العالم وقفتك البطولية ضد الباطل المحمي بقوات الاحتلال، واليوم نستذكر وصاياك لنا في تلك اللحظات".
وأضافت: "عاش العراق وشعبه موحدا معززا والنصر لنا ان شاء الله. وهنيئا لك الشهادة في هذا اليوم المبارك".
اضحى مبارك وكل عام وأهلنا في #العراق وأخوتنا في الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير.— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 28, 2023
أبي سيادة الرئيس الشهيد #صدام_حسين، لن ينسى محبيك في كل العالم وقفتك البطولية ضد الباطل المحمي بقوات الاحتلال، واليوم نستذكر وصاياك لنا في تلك اللحظات.
عاش العراق وشعبه موحدا معززا والنصر… pic.twitter.com/3pMpdgKdoo
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