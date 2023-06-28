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BBC

في ذكرى إعدامه.. رغد صدام حسين تنشر فيديو من محاكمة والدها وتوجه رسالة

02:02 م الأربعاء 28 يونيو 2023

صدام حسين

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(وكالات):

نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تغريدة هنأت فيها المسلمين بعيد الأضحى المبارك، كما وجهت رسالة لوالدها.

وقالت رغد: "اضحى مبارك وكل عام وأهلنا في العراق وأخوتنا في الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير.

أبي سيادة الرئيس الشهيد صدام حسين، لن ينسى محبيك في كل العالم وقفتك البطولية ضد الباطل المحمي بقوات الاحتلال، واليوم نستذكر وصاياك لنا في تلك اللحظات".

وأضافت: "عاش العراق وشعبه موحدا معززا والنصر لنا ان شاء الله. وهنيئا لك الشهادة في هذا اليوم المبارك".

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ذكرى إعدام صدام رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي رغد تنشر فيديو من محاكمة والدها اليوم نستذكر وصاياك

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