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الشرطة السويدية تصدر إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم

01:17 م الأربعاء 28 يونيو 2023

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(بي بي سي)

سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد استوكهولم الرئيسي الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى.

وجاءت الموافقة بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، وجاء في الحكم أن الشرطة أخطأت في منع التجمعات اليمينية المتطرفة التي تخطط لإحراق القرآن.

وكانت الأنشطة العدائية المماثلة خارج مقر السفارة التركية قد أدت إلى خروج مظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية كما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقررت المحكمة أن المخاوف الأمنية المعنية لا تفوق الحقوق الدستورية في التظاهر والتجمع بحرية.

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