أمين عام الجهاد الإسلامي :الشعب الفلسطيني سيبقى عنوان التضحية لأجل القدس
غزة (د ب أ)
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن الشعب الفلسطيني سيبقى عنوان التضحية والفداء من أجل الحق، ومن أجل فلسطين، وتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الأربعاء عن النخالة قوله ، في بيان معايدةٍ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، :"سيبقى شهداؤنا في هذا اليوم المبارك وفي كل أيامنا، رايات عالية، وأسماءً لا تنسى في مسيرتنا المباركة نحو القدس ونحو فلسطين".
وأضاف أن "هذا يوم عظيم من أيام الله، إنه يوم التضحية والفداء، حيث يتقدم الشعب الفلسطيني المجاهد بأبنائه العظام والشجعان بمواجهة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين المباركة، أرض الإسراء والمعراج".
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