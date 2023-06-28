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السعودية: حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة

11:01 ص الأربعاء 28 يونيو 2023

رمي الجمرات

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الرياض - (د ب أ):

بدأت جموع ضيوف الرحمن، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وأشارت إلى تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في طوابق جسر الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

ولفتت إلى الجهود التي يبذلها رجال الأمن وأفراد الكشافة في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام طوابق جسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة .

وطبقا للوكالة ، اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة ، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج .

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جمرة العقبة رمي الجمرات مناسك الحج مشعر منى

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