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BBC

أفغانستان.. إطلاق سراح 2178 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

10:33 ص الأربعاء 28 يونيو 2023

أرشيفية

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كابول - (د ب أ):

ذكر بيان صادر عن المحكمة العليا في أفغانستان أنه تم الإفراج عن 2178 سجينا، قبل عيد الأضحى، استنادا إلى مرسوم صادر عن القائد الأعلى لحركة طالبان .

وأضاف البيان أيضا أنه تم تخفيف العقوبات الصادرة ضد 489 سجينا آخر على الأقل، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر نائب رئيس قسم المعلومات والثقافة بولاية "هلمند" أنه تم الإفراج عن 118 سجينا على الأقل من سجون الولاية ، أمس الأول الاثنين.

وطبقا للتقرير، فقد أكمل بعض النزلاء عقوبات السجن الصادرة ضدهم، بينما تم معاقبة آخرين بالجلد.

غير أن بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان والتعليم، مثل مطيع الله ويصا، مازالوا في السجن.

وكانت المديرية العامة للاستخبارات التابعة لطالبان، قد احتجزت مطيع الله ويصا بشكل غير قانوني، في 27 مارس الماضي، بينما كان يغادر المسجد، بعد أداء صلاة العشاء.

وعلى الرغم من الإدانة واسعة النطاق، لم تطلق سلطات طالبان سراحه، وحتى أسرته لم تستطع لقاءه.

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المحكمة العليا افغانستان اطلاق سراح سجناء حركة طالبان

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