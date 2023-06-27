نفرة مزدلفة.. حجاج بيت الله يسلكون أطول طريق مشاة بالعالم
أ ش أ
ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام "مزدلفة".
مشهد النفرة والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة، اكتسى ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.
وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلو متراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.
وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفا للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.
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سوق مصراوى
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