إنقاذ عشرات المهاجرين في بحر إيجه قبالة اليونان

أثينا/براغ- (د ب أ)

أنقذ خفر السواحل اليوناني، يوم الاثنين، 37 مهاجرا من على امتداد صخري لساحل على جزيرة بسيريموس الصغيرة في جنوب شرقي بحر إيجه.

ودفعت الأمواج قاربهم باتجاه الصخور، حيث غرق هناك.

وجرى العثور على 24 مهاجرا آخرين في جزيرة كاليمنوس المجاورة.

وأعلن خفر السواحل اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخص يشتبه في أنه مهرب.

وبحسب وسائل إعلام يونانية، انطلقت القوارب من الساحل التركي القريب على بحر إيجه.

وفي الوقت ذاته، بعد 13 يوما من غرق قارب على متنه مئات الأشخاص، يستمر البحث عن الضحايا قبالة الساحل في غربى اليونان، وفقا لخفر السواحل.

وغرق مئات المهاجرين الذين كانوا يحاولون العبور من ليبيا إلى إيطاليا في 14 يونيو الجاري، عندما غرق قارب صيد مكتظ بحمولة زائدة على بعد حوالي 50 ميلا بحريا قبالة الساحل اليوناني. ويقول المسؤولون إن 104 أشخاص نجوا. وقد تم انتشال 82 جثة حتى الآن.

ولطالما تحاول عصابات التهريب جلب المهاجرين إلى الجزر اليونانية أو عبر جنوبى اليونان إلى إيطاليا وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد متصل بسلسلة تهريب البشر في أوروبا، قالت الشرطة التشيكية اليوم الثلاثاء إنها فككت عصابة دولية. وأعلنت الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة عن اعتقال 14 مشتبها بهم خلال مداهمات في الأيام الماضية.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب ما لا يقل عن ألف مهاجر من تركيا إلى جمهورية التشيك ومن هناك إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. لقد جمع المهربون مبالغ كبيرة لأنشطتهم ويقدر أنهم حققوا ما لا يقل عن مليون يورو ( 1.09 مليون دولار) في المجموع.

وتم الاستيلاء على نقود تقدر قيمتها بنحو 38 ألف يورو ومصادرة سيارتين. واستمر التحقيق في القضية قرابة عامين.