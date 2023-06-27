بوتين: الدولة الروسية تمول بصورة كاملة مجموعة فاجنر
موسكو- (د ب أ)
اعترف اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للمرة الأولى بأن الدولة الروسية تمول بصورة كاملة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة التي قامت بتمرد قبل عدة أيام .
ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن بوتين، قوله اليوم خلال اجتماع مع مجموعة من القوات "لقد مولنا هذه المجموعة بالكامل".
وقال بوتين إن المجموعة، التي تصف نفسها بأنها شركة عسكرية خاصة، تلقت ما مجموعه 86.26 مليار روبل (1.01مليار دولار) من ميزانية الدولة خلال 12 شهرًا حتى مايو من العام الحالي .
وفى الوقت ذاته، دعا فيكتور زولوتوف مدير الحرس الوطني الروسي، إلى تجهيز قوته بالمدرعات والأسلحة الثقيلة بعيدة المدى في أعقاب تمرد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة قبل عدة أيام.
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