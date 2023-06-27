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مئات من جنود الاحتياط في إسرائيل يتظاهرون أمام منزل وزير العدل ضد خطة التغييرات القضائية

04:42 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

جنود الاحتياط في إسرائيل يتظاهرون أرشيفية

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تل أبيب - (بي بي سي)

تظاهر صباح اليوم في محيط القدس المئات من جنود الاحتياط احتجاجا على استمرار إجراءات خطة التغييرات القضائية في إسرائيل.

وأغلق المتظاهرون بالأسلاك الشائكة والإطارات المشتعلة مدخل الشارع المؤدي إلى منزل وزير العدل. واعتقلت الشرطة ستة من المحتجين بتهمة الإخلال بالنظام العام.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الاحتجاج، وتعهد المتظاهرون بتكثيف جهودهم لمحاولة منع إحراز مزيد من التقدم في خطة الحكومة.

وحمل وزير العدل المستشارة القانونية للحكومة مسؤولية التصعيد، وووصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتظاهرين بأنهم مجموعة من الفوضويين وقال "نجحوا في شل الدولة بدعم المستشارة القانونية".

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