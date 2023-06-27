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مصرع شاب صعقا بالكهرباء في مغسلة الوادي الجديد

04:27 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

صعق كهربائي تعبيرية

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مصرع شاب صعقا بالكهرباء في مغسلة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة احمد علاء فتحي، 20 عاما، صعقا بالتيار الكهربي في مغسلة بحي السبط بمدينة الخارجة.

وجرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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