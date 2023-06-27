إسقاط الإجراءات الجنائية ضد قائد فاجنر

موسكو - (د ب ا)

ذكرت وسائل إعلامية أن الادعاء الروسي أسقط الإجراءات الجنائية ضد قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين، على خلفية تقدم قواته المسلحة نحو موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وكالة الاستخبارات الداخلية القول إنه في ظل انتهاء " الأعمال الإجرامية"، تم وقف القضية التي تم فتحها الجمعة الماضية بناء على أوامر الكرملين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن الطيارين الذين هاجموا قوات فاجنر لدى اقترابها من موسكو قتلوا في الأحداث التي وقعت السبت الماضي. وقد تم إسقاط عدة مروحيات وطائرة.

وقد أنهى بريغوجين التمرد الذي دام يوما واحدا السبت الماضي، بعد مباحثات بوساطة رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو.

وقال بريغوجين إنه اتخذ قرار الابتعاد لمسافة 200 كيلومتر عن العاصمة الروسية من أجل حقن الدماء بين الروس.

وكانت وحدات فاجنر التي احتلت مدينة روستوف بجنوب روسيا، في ظل تصاعد الصراع على السلطة بين قائد فاجنر والقيادة العسكرية في موسكو، قد انسحبت أيضا من المدينة.