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BBC

بوتين: الإجراءات السريعة والفعالة من قوات الأمن ضمنت عدم الإصابات بين المدنيين

01:58 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه خلال محاولة التمرد لم تضطر روسيا لاستخدام الوحدات القتالية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال بوتين اليوم الثلاثاء في خطاب خلال مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح السبت الماضي: "لقد ضمنت الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
وتابع: "المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الفوضى".

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