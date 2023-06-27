أنقذها القدر.. أم وزوجة مكلومة تكشف عن واقعة درامية في حادث الغواصة "تيتان"

وكالات

كشفت كريستين داوود، التي فقدت زوجها وابنها في حادث الغواصة "تيتان" التي انفجرت في أعماق المحيط الأطلسي قبل أيام، عن مفاجأة في حديثها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت كريستين في حديثها مع "بي بي سي" إنه كان من المفترض أن تخوض الرحلة مع زوجها شاه زادة داوود، بدلاً من ابنها سليمان البالغ من العمر 19 عامًا.

وتابعت: "تراجعت وأعطيت مكاني لسليمان لأنه أراد الذهاب حقًا، حيث كان يأمل في تحطيم رقم قياسي عالمي بالقرب من حطام تيتانيك".

وأوضحت أن نجلها سليمان أخذ معه في رحلته مكعب "روبيك"، إذ أراد حله وتحطيم رقم قياسي عالمي على عمق آلاف الأمتار تحت سطح المحيط.

وأشارت إلى أنها فقدت الأمل في عودتهما بعد مرور 96 ساعة على فقدان الغواصة وفي تلك المرحلة بعثت رسالة إلى عائلتها قائلة إنها "تستعد للأسوأ".

وأفاد خفر السواحل الأمريكي الخميس الماضي بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم بعدما تعرضت لـ"انفجار كارثي".

وعثر على الحطام في قاع البحر على بعد 500 متر عن حطام "تايتانيك".