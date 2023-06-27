صاعقة تضرب طائرة الركاب بعد لحظات من هبوطها (فيديو)
صاعقة تضرب طائرة الركاب بعد لحظات من هبوطها (فيديو)
وكالات
ضربت صاعقة طائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان إيجل في مطار ولاية أركنساس في الولايات المتحدة بعد أن هبطت في المدرج.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية الليلة الماضية، وفقا للبيانات الأولية، بأنه لم يصب أحد من الركاب نتيجة للحادث.
وأشارت إلى أنه بعد انتظار طويل في ممر الهبوط، بسبب العاصفة، تحركت الطائرة نحو البوابة ونزل ركابها بشكل طبيعي قبل حضور الفنيين لتقييم الأضرار.
In the US, a passenger plane was hit by two lightning strikes in a row.— Watch man of the policy (@watchmanofthe) June 27, 2023
The incident happened during a storm. The plane landed and stood on the runway, waiting for the opportunity to drive up to the gate.
According to preliminary data, no one was hurt. pic.twitter.com/xQerDFs0lo
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