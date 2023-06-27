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BBC

صاعقة تضرب طائرة الركاب بعد لحظات من هبوطها (فيديو)

12:24 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

صاعقة تضرب طائرة الركاب

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صاعقة تضرب طائرة الركاب بعد لحظات من هبوطها (فيديو)

وكالات

ضربت صاعقة طائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان إيجل في مطار ولاية أركنساس في الولايات المتحدة بعد أن هبطت في المدرج.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية الليلة الماضية، وفقا للبيانات الأولية، بأنه لم يصب أحد من الركاب نتيجة للحادث.

وأشارت إلى أنه بعد انتظار طويل في ممر الهبوط، بسبب العاصفة، تحركت الطائرة نحو البوابة ونزل ركابها بشكل طبيعي قبل حضور الفنيين لتقييم الأضرار.

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صاعقة تضرب طائرة الركاب شركة أمريكان إيجل مطار ولاية أركنساس حضور الفنيين لتقييم الأضرار

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