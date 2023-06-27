"أمريكا مدمرة السلام".. مظاهرات حاشدة في كوريا الشمالية لإحياء ذكرى للحرب الكورية (صور)

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وكالات

نظمت في كوريا الشمالية مسيرات حاشدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في الذكرى الـ 73 لاندلاع الحرب الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن حوالي 120 ألف عامل وطالب شاركوا في التجمعات التي نُظمت في أنحاء العاصمة بيونج يانج.

وردد المشاركون في الحشد الذي تم في استاد داخل العاصمة بيونج يانج شعارات تعهدوا فيها "بحرب انتقامية" لتدمير الولايات المتحدة.

ورفع المشاركون لافتات مدون عليها "البر الرئيسي الأمريكي بأكمله في مرمى نيراننا" و"الولايات المتحدة الاستعمارية هي مدمرة السلام".

تم حمل لافتات كرتونية تصور أبطال الحرب المحليين الذين تم تعليمهم بوحشية من قبل أمريكا في كوريا الشمالية خلال الحرب الكورية التي وقعت بين 1950 و1953، وتم حملها عبر الملاعب بينما كانت مكبرات الصوت تنفجر الأغاني الوطنية وينزل السكان المحليون إلى الشوارع وهم يرددون رسائل المقاومة ويصدرون تهديدات ضدهم. الولايات المتحدة.

وجاء إحياء الذكرى وسط مخاوف من أن تقوم بيونج يانج قريبا بإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري، بهدف تعزيز مراقبة الأنشطة العسكرية الأمريكية بعد، أن باءت محاولتها الأولى بالفشل في 31 مايو.

وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية تمتلك الآن "أقوى سلاح مطلق لمعاقبة المستعمرين الأمريكيين"، و"المنتقمون على هذه الأرض يتقدون بعزيمة لا تقهر للانتقام من العدو".

تزامنًا مع إحياء الذكرى الـ 73 للحرب الكورية، أتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، جارتها الجنوبية والولايات المتحدة بتصعيد التوتر والدفع نحو حرب نووية.

ولا تزال كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية من الناحية الفنية في حالة حرب لأن الحرب الكورية التي اندلعت عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس بمعاهدة.