الدفاع البريطانية: أوكرانيا تتقدم في أراضي احتلتها روسيا عام 2014

لندن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا في سبيلها لاستعادة أراضي احتلتها روسيا في عام 2014.

وأضافت الوزارة، في تحديثها الاستخباراتي اليومي حول الحرب في أوكرانيا، أن الهجوم المضاد الأوكراني المستمر منذ أسابيع أحرز تقدما نحو الأراضي التي تحتلها القوات الروسية منذ عام 2014.

وقالت الوزارة، عبر موقع "تويتر": "حققت القوات الجوية الأوكرانية تقدما طفيفا في شرق قرية كراسنوهوريفكا بالقرب من مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضاف البيان أن هذه واحدة من الحالات الأولى منذ الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022 التي استعادت فيها القوات الأوكرانية على الأرجح منطقة من الأراضي التي احتلتها روسيا منذ عام 2014.

وتابعت الوزارة، نقلا عن معلومات استخباراتية، أن "الهجمات الأوكرانية المتعددة المتزامنة الأخيرة" في جميع أنحاء دونباس" أرهقت على الأرجح" القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها دوليا والقوات الشيشانية العاملة هناك.

وشنت القوات الروسية غزوا واسع النطاق على الجارة أوكرانيا في 24 شباط/فبراير2022، وتحتل حاليا نحو 20 ٪ من الأراضي الأوكرانية.

وفي عام 2014، ضمت موسكو بالقوة شبه جزيرة القرم الأوكرانية في انتهاك للقانون الدولي. وفي نفس العام، استولى الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات يومية، بناء على معلومات استخباراتية، عن مسار الحرب في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل على أوكرانيا منذ أكثر من 16 شهرا.

وفي المقابل، تتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل عن الحرب.