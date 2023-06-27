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الدفاع الروسية: فاجنر تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى القوات المسلحة

11:19 ص الثلاثاء 27 يونيو 2023

روسيا

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي فاجنر يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة إلى الوزارة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه سيتم نقل المعدات العسكرية الثقيلة من شركة فاجنر إلى وحدات القوات المسلحة.
هذا واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة تمرد فاجنر نهاية الأسبوع الماضي بالرغبة في "رؤية روسيا غارقة في صراع دموي".
وتعهد بوتين، في خطاب مقتضب حافل بالانتقادات اللاذعة، بتقديم منظمي التمرد "إلى العدالة".
لكنه وصف جنود فاجنر المنتظمين بأنهم "وطنيون"، وأنه سوف يسمح لهم بالانضمام إلى الجيش، أو التوجه إلى بيلاروسيا، أو العودة إلى ديارهم.

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