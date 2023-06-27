الدفاع الروسية: فاجنر تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى القوات المسلحة
وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي فاجنر يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة إلى الوزارة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه سيتم نقل المعدات العسكرية الثقيلة من شركة فاجنر إلى وحدات القوات المسلحة.
هذا واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة تمرد فاجنر نهاية الأسبوع الماضي بالرغبة في "رؤية روسيا غارقة في صراع دموي".
وتعهد بوتين، في خطاب مقتضب حافل بالانتقادات اللاذعة، بتقديم منظمي التمرد "إلى العدالة".
لكنه وصف جنود فاجنر المنتظمين بأنهم "وطنيون"، وأنه سوف يسمح لهم بالانضمام إلى الجيش، أو التوجه إلى بيلاروسيا، أو العودة إلى ديارهم.
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
أحدث صيحات الموضة من النظارة الشمسية للنساء لصيف 2023 تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
فيديو قد يعجبك: