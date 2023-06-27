إعلام بيلاروسي: طائرة تقل قائد فاجنر هبطت في مطار عسكري قرب مينسك

وكالات

أفادت وسائل إعلام بيلاروسية اليوم الثلاثاء، بأن طائرة تقل قائد فاجنر يفغيني بريغوجين هبطت في مطار ماتشوليشي العسكري قرب العاصمة مينسك، بالتزامن مع هبوط طائرة دبلوماسية من سانت بطرسبرج.

قال مشروع المراقبة العسكرية البيلاروسية المستقل بيلاروسكي هاجون، إن طائرة رجال الأعمال التي يقال إن بريغوجين يستخدمها هبطت بالقرب من مينسك صباح الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ومنذ انتهاء تمرد فاجنر يوم السبت الماضي ظل مكان بريغوجين مجهولاً ولم يعرف المكان الذي استقر به.

وكان الكرملين أصدر بيانًا عقب تمرد فاجنر أكد خلاله أن بريغوجين سينفي إلى بيلاروسيا المجاورة، لكن لم يؤكد ذلك قائد فاجنر ولا السلطات البيلاروسية .