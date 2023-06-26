بعد فشل التمرد.. بوتين يدعو قوات فاغنر لتوقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية

وكالات:

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجموعة فاغنر، إلى توقيع عقود جديدة مع وزارة الدفاع الروسية، بعد يومين من فشل تمرد فاغنر.

وقال في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين إن "جنود فاغنر كانوا وطنيين وخدمو الوطن، وحررو دونيتسك ولوغانسيك، وحاول أحدهم لاستخدامهم في عمليات ظلام".

وأضاف أنه "منذ بداية الأحداث اتخذنا بأمر مباشر مني، الإجراءات اللازمة حتى لا نضطر لسفك الدماء".

وقال بوتين، إن الانقلاب المسلح كان سيقضى عليه في كل الأحوال، وذلك في إشارة إلى تمرد قوات فاغنر قبل يومين.

وأضاف بوتين، أنه "بغض النظر عن أن بعض التشكيلات التي فقدت عقلها بما فيه الذين قاموا بأعمال إجرامية كادت تؤدي لتقسيم المجتمع".

وتابع أن "النازيين الجدد كانوا يريدون أن يغرق المجتمع الروسي في الدماء".