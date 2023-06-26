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بوتين: الانقلاب المسلح كان سيقضى عليه في كل الأحوال

10:17 م الإثنين 26 يونيو 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات:
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الانقلاب المسلح كان سيقضى عليه في كل الأحوال، وذلك في إشارة إلى تمرد قوات فاغنر قبل يومين.
وأضاف بوتين، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين أنه "بغض النظر عن أن بعض التشكيلات التي فقدت عقلها بما فيه الذين قاموا بأعمال إجرامية كادت تؤدي لتقسيم المجتمع".
وتابع أن "النازيين الجدد كانوا يريدون أن يغرق المجتمع الروسي في الدماء".

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