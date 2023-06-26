تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر المتوسط بنسبة 18% الأسبوع الماضي
كييف - (د ب أ):
أظهرت بيانات مركز التنسيق المشترك المعني بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر المتوسط بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة أن كميات الحبوب التي غادرت الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود في إطار مبادرة تصدير الحبوب بلغت خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو الحالي 358256 طن بانخفاض نسبته حوالي 18% عن الأسبوع السابق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موعد تجديد الاتفاق سيحل في منتصف يوليو المقبل.
ومنذ إقرار الاتفاق في يوليو 2022، صدرت أوكرانيا أكثر من32 مليون طن من الحبوب.
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