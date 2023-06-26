ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعتزم التعاون في شراء المواد الخام المهمة

برلين - (د ب أ):

تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعزيز التعاون فيما بينها في مجال شراء المواد الخام المهمة.

جاء ذلك بناء على ما اتفق عليه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مع نظيريه الفرنسي برونو لو مير والإيطالي ادولفو اورسو في برلين اليوم الاثنين.

وفي إشارة إلى المفاوضات الجارية على المستوى الأوروبي عن هذا الموضوع، دعا الوزراء الثلاثة وفقا لبيان مشترك إلى وضع أهداف خاصة باستخراج المواد الخام ومعالجتها وإعادة تدويرها، كما طالب الوزراء أيضا بتعزيز إعادة استخدام المواد الخام وإعادة تدويرها ووضع معايير بيئية واجتماعية طموحة.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إن " تحسين تنويع إمدادات المواد الخام لدينا هو من قبيل الأمن الاقتصادي"، فيما رأى لو مير أنه يجب النقاش حول التخزين المشترك والشراء المشترك.

من جانبه، أكد أورسو أن " إيطاليا وألمانيا وفرنسا تشكل جزءا كبيرا من اقتصاد الاتحاد (الأوروبي) وتتقاسم سلاسل القيمة المضافة في العديد من القطاعات". وقال في مؤتمر صحفي إن الدول الثلاث لا ترغب في الوقوع في تبعية الصين في مجال المواد الخام المهمة.

ونوه أورسو إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر في العاصمة الإيطالية روما لبحث ملف التقنيات الرقمية وفي العاصمة الفرنسية باريس لبحث ملف التقنيات الخضراء.