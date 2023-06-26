روسيا: نحقق في احتمالية تورط الغرب في تمرد فاجنر

(وكالات)

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاستخبارات الروسية، تحقق في ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الغربية ضالعة في محاولة "فاجنر" التمرد المسلح في 24 يونيو.

وألمح لافروف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول التماس "الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا من خلال تمرد فاجنر، وذلك حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وتحدث أن الولايات المتحدة حاولت غسل يدها من محاولة التمرد بقوله إن، سفيرة الولايات المتحدة تواصلت مع مسؤولين روس، للتأكيد على أن بلادها لا علاقة لها بأحداث الـ24 من يونيو، مشيرة إلى كونها "شأن داخلي" وأضافت أن بلادها يهمها سلامة الأسلحة النووية.

وقال إن العديد من وزراء الخارجية أعربوا عن تضامنهم مع روسيا الاتحادية على خلفية أحداث 24 يوينو، "لكن بعضهم طلبوا منا عدم الإعلان عن مكالماتهم معنا".

ووصف لافروف محاولة التمرد بـ "الفاشلة" معرباً أنها لن تخلق صعوبات في علاقات روسيا الاتحادية مع الأصدقاء.

وصرح بأن الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية جارية على قدم وساق، قائلاً "إننا نعمل على إضافة نقاط جديدة مهمة للغاية على جدول أعمالها".